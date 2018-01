Vasco: só incertezas na estréia O Vasco estréia neste domingo no Campeonato Brasileiro, contra o Brasiliense, em meio a várias incertezas. A primeira, e mais preocupante para sua torcida, diz respeito à qualidade (ou falta dela) do time. No meio da semana, a equipe perdeu por 3 a 0 do modesto Baraúnas, em São Januário, resultado que lhe custou a eliminação na Copa do Brasil. No rastro do fracasso em casa, o técnico Joel Santana foi demitido e a diretoria do Vasco trouxe Dário Lourenço, vice-campeão carioca pelo Volta Redonda, mas sem nenhuma experiência por grandes clubes. Ele chegou com planos ambiciosos. Quer ver o time disputando o título brasileiro para chegar com mais rapidez ao comando da seleção. Dário Lourenço promoverá seis mudanças para a partida desta tarde, em Brasília - o jogo começa às 18 horas. No ataque, porém, o atacante Romário, de 39 anos, está prestigiado. O jogador continuará com regalias em São Januário, sem necessidade de participar de todos os treinamentos. Romário terá a companhia de Alex Dias no ataque. Uma das alterações mais comentadas entre a comissão técnica do Vasco foi a troca do goleiro Fabiano Borges por Everton, que vestiu a camisa 1 do clube na Taça Guanabara e a retoma agora. Fabiano falhou em dois gols do Baraúnas.