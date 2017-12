Vasco só pensa em ganhar do Juventude Após a derrota de domingo para o Goiás, o técnico do Vasco, Joel Santana, assim como os jogadores, passaram a considerar como uma decisão o confronto de domingo, contra o Juventude, no Estádio de São Januário. O time carioca tem 50 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ainda está sob a ameaça de ser rebaixado à Série B da competição. "Erramos muito contra o Goiás e não poderemos repetir essa atuação contra o Juventude", disse o técnico do Vasco, que precisa da vitória para alcançar 53 pontos e matematicamente assegurar sua permanência na divisão de elite do Nacional. "Agora, só a vitória nos interessa. Precisamos ganhar porque vamos atuar em casa." O zagueiro Adriano contou que após a partida contra os goianos, os jogadores vascaínos se reuniram e fizeram um pacto pela vitória contra o Juventude, para acabar com a pressão que o grupo vem sofrendo. Destacou que o elenco está confiante e ciente de que para permanecer na Série A será necessário vencer em São Januário. "O pensamento do Vasco é somente no Juventude. Conversamos após a partida e sabemos que será uma decisão", falou Fabiano. "Não passa pela cabeça dos jogadores perder pontos em casa."