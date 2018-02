Vasco só pensa na Copa do Brasil A principal preocupação do técnico do Vasco, Antônio Lopes, para a partida de amanhã, contra o Moto Clube, pela Copa do Brasil, às 20h30, no Maranhão, é o clima festivo que tomou conta dos jogadores depois da conquista do Campeonto Carioca. O treinador pediu aos jogadores para esquecerem a conquista e se concentrarem na partida. Principal jogador do elenco vascaíno, o meia Marcelinho Carioca afirmou que a festa pelo título Carioca já acabou. Disse que o momento é o de obter uma vitória sobre o Moto Clube para que o Vasco conquiste o título inédito da Copa do Brasil. "Nosso objetivo é a Copa do Brasil. É um título inédito para o Vasco e que garante uma vaga na Taça Libertadores no próximo ano", contou. O técnico do Vasco disse ter recebido informações de que o Moto Clube é uma equipe veloz, com jogadores de bom nível técnico e eficientes na marcação. Por isso, o treinador pediu atenção redobrada aos vascaínos. Para esta partida, Lopes não vai poder contar com o atacante Marques, que está com dores no joelho direito, desde o confronto de domingo.