Vasco só pensa nas finais do Carioca No dia seguinte à conquista do título da Taça Guanabara, o elenco do Vasco ganhou uma folga. Os jogadores, porém, deve evitar execessos nas comemorações porque vão disputar as semifinais do Campeonato Carioca a partir do próximo fim de semana. Ninguém em São Januário acredita que o Americano vá derrotar o Friburguense por uma diferença de oito gols. Somente com esse placar, o Vasco perde o título conquista no sábado, após o empate com o Flamengo, por 1 a 1. O adversário do time vascaíno ainda não está definido: Fluminense, Botafogo e Americano são as possibilidades.