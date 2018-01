Vasco: Só Romário e Alex Dias tem vaga O técnico Renato Gaúcho está satisfeito com o rendimento de Morais e Abedi no meio-de-campo do Vasco. Antes da chegada do treinador, os dois eram muito criticados pelos torcedores. Hoje, são aplaudidos após as partidas. Apesar disso, Renato Gaúcho deixou bem claro nesta terça que apenas Romário e Alex Dias têm vaga cativa na equipe. ?São jogadores de qualidade, mas somente Romário e Alex Dias são titulares absolutos. O resto está brigando por posição e quem estiver melhor entra em campo?, disse o treinador, feliz pela opções que dispõe no banco de reservas. ?Isso é muito importante num campeonato de longa duração. É difícil manter a mesma equipe sempre, por causa das contusões e dos cartões amarelos. E, no momento que preciso, os reservas têm dado conta do recado.?