Vasco sofre com falta de atacantes O empate com o Baraúnas, na quinta-feira à noite, pela Copa do Brasil, deixou o Vasco sem atacantes - faltam nove dias para a sua estréia no Campeonato Brasileiro, contra o Brasiliense. Com as contusões de Rafael e Dominguez durante o confronto, o técnico Joel Santana admitiu que está sem jogadores para a posição. "Expliquei à diretoria que não contava perder, por causa de contusão, dois jogadores de frente, o Dominguez e o Rafael", disse Joel Santana. "Mas temos o William, que foi contratado agora e, talvez, outro jogador também possa vir nos reforçar." O problema ofensivo do técnico do Vasco se agrava porque, além de Dominguez e Rafael, Marco Brito ainda se recupera de uma contusão no joelho direito. E Romário, por causa de suas condições físicas, precisa ser poupado de algumas partidas.