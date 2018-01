Vasco sofre para ganhar de motoristas A atuação do Vasco nesta quinta-feira num jogo-treino contra um time de amadores do Rio deixou o técnico Renato Gaúcho preocupado em relação à partida de domingo, contra o Palmeiras, em São Januário. Ele assistiu aos inúmeros erros de passe, lançamentos e conclusão de seus jogadores na vitória, por 1 a 0, sobre o Breda, equipe formada por motoristas, cobradores e fiscais de ônibus da empresa que carrega o nome do clube. Foi um show de má pontaria num amistoso que durou 60 minutos. Romário perdeu um pênalti. Ele acertou a bola no travessão, para alegria do goleiro adversário, um tanto acima do peso. O gol do Vasco foi marcado pelo próprio zagueiro do Breda, aos 42 minutos. O técnico Renato Gaúcho pôs em campo a provável equipe que enfrentará o Palmeiras: Roberto; Wagner Diniz, Vergara, Fábio Braz e Diego; Ygor, Amaral, Abedi e Morais; Alex Dias e Romário.