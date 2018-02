Vasco sonha com Edmundo para a próxima temporada

O Vasco luta para encontrar reforços para a próxima temporada e pretende fechar o elenco com mais dois atacantes e um zagueiro. Jean, que passou desapercebido pelas Laranjeiras este ano, tem grandes chances de voltar a São Januário. O grande sonho é o atacante Edmundo, saído do Palmeiras. Para a defesa, o clube quer um argentino, mas os nomes são mantidos em segredo. No entanto, nada será fechado antes da virada do ano. O Vasco contratou nada menos que sete jogadores até o momento, mas nenhum nome que animasse a torcida. Talvez o melhor negócio tenha sido a contratação do goleiro Tiago, da Portuguesa. Enquanto isso, o atacante Leandro Amaral, grande ídolo da torcida, foi apresentado como novo jogador do Fluminense. Até o presidente interino do Vasco, Eurico Miranda, já deu o braço a torcer no que se refere a manter Leandro, mas anunciou que irá às últimas conseqüências na Justiça para que o clube cruzmaltino receba a indenização de R$ 9,04 milhões.