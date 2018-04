Vasco supera Portuguesa em reencontro com a torcida em São Januário

RIO - Sem jogar bem, o Vasco estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de 43 dias sem jogar em São Januário, os vascaínos venceram a Portuguesa, neste sábado, por 1 a 0. O equatoriano Carlos Tenório marcou o gol da vitória, que não teve muitas emoções. Foi a última partida do Vasco em seu estádio antes da paralisação do Brasileirão para a disputa da Copa das Confederações.

O Vasco, que apresentou e estreou no jogo sua nova camisa, ainda terá mais dois jogos como mandante antes da parada, mas jogará em outros estádios. São Januário servirá de campo de treinamento para algumas seleções, como a da Itália. Os jogadores do Vasco entraram em campo com um mês de salários atrasados.

Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. A Portuguesa só jogará no próximo fim de semana, contra o Náutico, no domingo, porque o duelo com o Fluminense, pela segunda rodada, foi transferido para 12 de junho. A alteração se deve à participação do time carioca na Copa Libertadores.

O JOGO

Num primeiro tempo de poucas chances, a Portuguesa não conseguiu chegar com perigo nenhuma vez ao gol vascaíno e o Vasco criou as duas únicas oportunidades. A primeira aos 25 minutos com o agora capitão (após a saída do zagueiro Dedé) Éder Luis. Após toque de Tenório, o atacante, em velocidade, bateu de primeira, a bola passou perto da trave e saiu.

No fim do primeiro tempo, aos 42, o jovem Allison quase marcou um belo gol. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o meia, que tocou por cobertura. Passou perto do travessão. Os jogadores do Vasco reclamaram de um pênalti não marcado em Allison, aos 39.

Logo no começo da segunda etapa, o Vasco marcou o gol da vitória. Allison tentou cruzar, o zagueiro Lima desviou de cabeça e o goleiro Gledson saiu muito mal do gol. Tenório, de costas, chutou para o gol, a bola passou entre os braços do goleiro e entrou: 1 a 0 Vasco.

Tal como no primeiro tempo, as equipes seguiram sem criar muitas chances. A Portuguesa finalmente conseguiu um lance de relativo perigo aos 26, mas Souza chutou para fora. Diogo, que havia levado cartão amarelo no primeiro tempo, tomou o segundo em lance duvidoso e foi expulso, deixando a Lusa em desvantagem numérica.

Mesmo com um a menos, a Portuguesa ainda esboçou alguma pressão no fim da partida, sem sucesso. "Foi um jogo fraco tecnicamente", resumiu bem o zagueiro Valdomiro, da Portuguesa. "Ganhamos e isso é o mais importante", disse o vascaíno Tenório.

VASCO 1 x 0 PORTUGUESA

VASCO - Michel Alves; Elsinho, Luan, Renato Silva e Yotún; Sandro Silva, Fellipe Bastos (Abuda), Dakson (Edmilson) e Alisson (Wendel); Eder Luis e Tenório. Técnico: Paulo Autuori.

PORTUGUESA - Gledson; Luís Ricardo, Lima, Valdomiro e Rogério; Ferdinando, Matheus, Correa (Moisés) e Souza (Flecha Arraya); Diogo e Romão (Henrique). Técnico: Edson Pimenta.

GOL - Tenório, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yotún e Luan (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Diogo (Portuguesa).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 209.405,00.

PÚBLICO - 8.229 pagantes.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.