Vasco suspende Claudemir por 15 dias O lateral-direito Claudemir, do Vasco, foi suspenso nesta segunda-feira por 15 dias por ter se atrasado ao treino de domingo. A punição foi aplicada pela diretoria, que classificou classificou a atitude do jogador como "um ato de indisciplina". Ele, portanto, desfalcará a equipe cruzmaltina no confronto de volta pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Baraúnas, em São Januário. Em Mossoró, houve empate por 2 a 2. O técnico do Vasco, Joel Santana, deve improvisar o volante Coutinho na lateral-direita. Há a possibilidade também de escalar o jovem Felipe Alves. Lesão - O meia Rafael ficará afastado dos gramados por cinco meses por causa de uma contusão no joelho direito durante o jogo de ida, contra o Baraúnas, quinta-feira, em Mossoró. Ele vai ser submetido a uma cirurgia ainda nesta semana.