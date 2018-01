Vasco tem chance de se salvar na última rodada: veja o que está em jogo

O futebol brasileiro de 2015 chega ao seu último ato neste domingo com o encerramento do Nacional. Após a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, com todos os jogos marcados para começar às 17h, as cortinas vão se fechar para as férias dos jogadores. O futebol entrará em recesso para voltar no começo de janeiro, quando os times do País começam a se preparar para 2016. O Brasileirão chega à rodada derradeira com emoção e caminhos para algumas definições, por isso que todos as partidas foram marcadas pela CBF no mesmo horário. O Vasco pode cair ou se salvar, mas não depende só dele. Veja o que está em jogo.

1 - VASCO

Depois da grande pergunta 'quem será o campeão?' ser respondida pelo Corinthians, a segunda mais importante dúvida da edição de 2015 é saber se o Vasco vai escapar da degola. O time de São Januário chega à 38ª rodada com chances de se salvar, mas sem depender de suas próprias forças. Ocupa a Z-4 desde a quarta rodada. Para se salvar, terá de contar com o rival Fluminense, que precisa bater o Figueirense. O Vasco tem de ganhar do Coritiba e torcer contra Figueirense e Avaí, que visita o Corinthians. Vasco e Figueirense têm 40 pontos.

2 - REBAIXADOS

Somente o Joinville já caiu para a Série B. O lanterna da competição tem 31 pontos em 37 partidas. Os candidatos a deixar a primeira divisão em 2016 são: Vasco, Goiás e Figueirense, todos ocupam o Z-4. Ocorre que também está ameaçado nessa última rodada o Avaí, e com chances remotas de cair, o Coritiba. Das quatro equipes com a corda no pescoço, apenas uma vai se salvar. Veja os confrontos:

Goiás x São Paulo

Coritiba x Vasco

Corinthians x Avaí

Figueirense x Fluminense

3 - RECORDE DO CAMPEÃO

O Corinthians tem apenas um objetivo nessa rodada: bater o recorde de pontos no sistems de Pontos Corridos. Está empatado com o Cruzeiro de 2014, com 80 pontos. Precisa correr para ao menos empatar e assim superar o rival de Minas na contagem. Dessa forma, pode estragar a vida do Avaí. Um segundo objetivo seria despedir da temporada com vitória em casa, diante de sua torcida. Futebol por futebol, mesmo com um time misto, o Corinthians é capaz de derrubar o visitante. O Itaquerão estará lotado mais uma vez.

4 - LIBERTADORES DE 2016

O São Paulo tem tudo para confirmar contra o Goiás sua vaga para a Libertadores de 2016. Só depende de suas forças para conseguir isso, o que seria um prêmio gordo para um ano de tantas lambanças, com troca de treinadores e renúncia de presidente (Aidar). De quebra, sua vitória derruba o Gióas para a Série B. O Tricolor do Morumbi tem 59 pontos e está na quarta colocação. O Inter soma 57 e ocupa a quinta vaga. O Inter encara o Cruzeiro. Para ficar com a vaga do São Paulo, tem de ganhar e torcer para uma derrota do rival. O Sport corre por fora, com 56 pontos. Joga contra a Ponte Preta.

5 - VICE-LÍDER

O prêmio de consolação do segundo lugar está em jogo também. Atlético-MG e Grêmio brigam pelo vice. O time de Minas tem 66 pontos, contra 65 dos gaúchos. Vale dinheiro na premiação. O vice-campeão ganha R$ 6,3 milhões, enquanto que o terceiro colocado recebe R$ 4,3 milhões. Para o Grêmio ainda seria uma coroação porque manteve Roger Machado no comando do time. O treinador achou uma forma de fazer a equipe jogar e realizou boa campanha.