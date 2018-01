Vasco tem Marques e quer Marcelinho A diretoria do Vasco apresentou nesta segunda-feira o atacante Marques, principal reforço da equipe para a temporada 2003. O jogador prometeu ser um guerreiro dentro de campo e ajudar o time vascaíno a recuperar o prestígio perdido com a péssima campanha no último Campeonato Brasileiro. "É uma troca importante para minha carreira e sempre consegui bons desempenhos pelos clubes em que atuei. Quero que dê tudo certo no Vasco", afirmou Marques, que deixou o Atlético-MG após cinco anos. O jogador disse ter ficado feliz com a receptividade da torcida vascaína e que adora cobranças. "Isso só me motiva cada vez mais a jogar bem", disse Marques. O jogador lamentou a saída do meia Ramon, que trocou o Vasco pelo Verdy Tokio (Japão). Ele pretendia reeditar a dupla de sucesso do Atlético-MG. "É uma perda considerável, mas tenho certeza que a diretoria já está trabalhando para escolher o substituto." Especula-se que Marcelinho Carioca seja o reforço pretendido pelo presidente do Vasco, Eurico Miranda, para o lugar de Ramon. O dirigente disse que vai apresentar um nome de "peso" nesta terça-feira, mas não quis revelar o nome do jogador.