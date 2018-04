Vasco tem mudanças para a partida contra a Portuguesa Apesar da segunda colocação na Série B, com 33 pontos, o técnico Dorival Júnior ainda não está plenamente satisfeito com o rendimento do Vasco e vai promover duas mudanças na equipe para o confronto deste sábado contra a Portuguesa, às 16h10 (ao vivo na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3), no Canindé, pela 18.ª rodada. O time paulista, na luta por uma lugar no G-4, aposta na estreia do técnico René Simões para voltar a vencer depois de três derrotas seguidas.