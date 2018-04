Vasco tem reestreia de Anderson Martins e mudança de esquema para encarar o Bahia

Depois de uma difícil sequência de resultados no Campeonato Brasileiro, o Vasco terá algumas importantes mudanças para o confronto deste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada.

E a principal delas é a entrada de Anderson Martins. Contratado há um mês, o zagueiro readquiriu boa forma física e foi confirmado como titular pelo técnico Milton Mendes, que apostará no fortalecimento do sistema defensivo para voltar a vencer no Brasileirão.

Assim, o Vasco deve jogar com três zagueiros, com Rafael Marques e Breno atuando ao lado de Anderson Martins. O ex-atleta do São Paulo, aliás, será o responsável pela variação tática que o treinador tentará implementar: quando o Vasco estiver com a posse, ele deve ficar mais adiantado, como volante, e auxiliar na saída de bola.

Desde que foi punido com a perda de seis mandos de campo pelo STJD, devido à confusão generalizada no clássico com o Flamengo, o Vasco vem enfrentando problemas no Brasileirão. Não vence há quatro partidas - duas derrotas e dois empates - e caiu para a 13ª posição com 25 pontos, apenas três na frente da zona de rebaixamento.

"A equipe vem jogando bem, o que temos tido é desatenção nos gols levados. Proteção é ocupação de espaço. São características dos jogadores, que podem ser encaixados em cada função", pondera o treinador. "Tudo tem o seu tempo. Nesse momento a equipe já está com conceitos importantes sendo utilizados, está muito mais madura, mais segura e mais encorpada. Conseguimos pôr as nossas ideias e os nossos conceitos".