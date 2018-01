Vasco tem ?reforço? contra Flamengo O Vasco entra em campo nesta quinta-feira, contra o Flamengo, mais tranqüilo do que o adversário em relação aos desfalques. O jogo, que começa às 20h30, no Maracanã, vale uma vaga na final do primeiro turno do Estadual do Rio de Janeiro. O técnico Joel Santana vai poder escalar quase todo time campeão da Copa Havelange. Nesta semana, o meia Jorginho renovou seu contrato e vai atuar. Além dele, o meia Paulo Miranda também regularizou sua situação com o clube e fica no banco de reservas. Depois dos dois pênaltis perdidos pelo artilheiro Romário na partida contra o Cabofriense, domingo, Joel determinou que o time treinasse cobranças, após o final do coletivo desta quarta-feira. Das dez penalidades cobradas, Romário converteu sete. Os meias Pedrinho e Juninho Paulista cobraram cinco e perderam três. Jorginho teve o melhor rendimento, convertendo todos os pênaltis.