Vasco tem reforços contra Concepción O Vasco terá quatro reforços para a primeira partida da segunda fase da Taça Libertadores, na quarta-feira, contra o Deportivo Concepción, do Chile. Os volantes Nasa e Jorginho, o lateral-direito Clébson e o zagueiro Torres, recuperados de contusão, devem retornar a equipe. Torres entrará no lugar de Odvan, que está com problemas musculares. A volta de Jorginho e Nasa provocará a reserva de Paulo Miranda e Fabiano Eller, assim como Maricá sai para a entrada de Clébson.