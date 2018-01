Vasco temeroso em perder Renato Gaúcho A possibilidade de perder o técnico Renato Gaúcho para o Fluminense deixou alarmada a diretoria do Vasco. O vice-presidente de Futebol vascaíno, José Luiz Moreira, até tentou passar tranqüilidade quanto ao assédio do rival a seu treinador, mas, em tom de desconforto, disse não acreditar nessa possibilidade. ?O Renato está sacramentado e é o treinador do Vasco. Se existe assédio de outros clubes, é porque ele fez um belo trabalho conosco?, disse o vice-presidente de futebol do time carioca. ?Nesse ponto, é até bom que o Renato seja assediado porque é mais um sinal de que está dando certo. Mas, tenho quase certeza que o bom relacionamento que temos com o Fluminense em tempo algum vai assediar nossos profissionais?. E com a permanência de Renato Gaúcho, o próximo objetivo da diretoria vascaína, de acordo com Moreira, são as renovações de contratos dos jogadores. Os atacantes William e Marco Brito, além do lateral-esquerdo Jorginho, serão os primeiros chamados para iniciarem as conversações.