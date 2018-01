Vasco tenta alterações na equipe O técnico Joel Santana poderá fazer modificações na equipe para as próximas partidas com o objetivo de buscar alternativas à formação atual titular. Isso porque, embora tenha vencido os últimos jogos, o Vasco não tem mostrado um futebol convincente. Uma prova disso são as constantes vaias dos torcedores. Depois do empate com o Americano, até o craque Romário fez críticas à atuação da equipe. O volante Paulo Miranda pode voltar a atuar na lateral-direita, pois Maricá não tem agradado ao treinador. Com essa alteração, Joel abandonaria de vez o esquema com três volantes, que provocou as reclamações da torcida, mantendo Pedrinho como titular. Outro que pode ter novas oportunidades é o meia Léo Lima, destaque das categorias de base.