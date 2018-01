Vasco tenta arrumar a sua defesa O Vasco sofreu 32 gols em 14 rodadas do Brasileirão, com édia de 2,2 gols por jogo - tem a defesa mais vazada do campeonato. O setor defensivo da equipe muda de formação a cada confronto, mas não muda de postura em campo. Esse fator, aliás, é o que mais preocupa o técnico Renato Gaúcho para o jogo desta quarta-feira, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. "Incomoda, é claro. Vou tentar corrigir as falhas o mais rápido possível", afirmou Renato Gaúcho, que obteve uma vitória e uma derrota nos dois jogos em que esteve no comando da equipe. "Não posso falar do passado. Comento apenas o meu trabalho." Entre os próprios jogadores, há explicações variadas sobre a razão pela qual o Vasco sofre tantos gols no Brasileiro. Para alguns, o mérito é do adversário. Para outros, falta um pouco de sorte aos zagueiros vascaínos. E há ainda quem ache que o trabalho está sendo bem realizado. "Vai dar tudo certo", garantiu o lateral-direito Wagner Diniz.