Vasco tenta aumentar a vantagem na Série B

A matemática ainda não garantiu o Vasco na Série A de 2010, mas a situação é mais do que confortável. E é justamente contra isso que luta o técnico Dorival Júnior. Para a partida contra o Figueirense, nesta terça-feira, às 21 horas, em São Januário, o treinador vascaíno quer evitar que os jogadores relaxem demais ou se deixem levar pela ansiedade de garantir o acesso rapidamente.

"Demonstramos que estávamos ansiosos (na vitória por 1 a 0 sobre o Duque de Caxias, no último sábado). Foi uma das causas da atuação ruim", avaliou Dorival Júnior. Líder da Série B do Brasileiro, com 55 pontos, o Vasco terá uma boa chance de aumentar ainda mais a sua vantagem para o quinto colocado, que é justamente o Figueirense, que soma 42 pontos até agora.

Dorival Júnior está ciente de que a partida é de risco, uma vez que os adversários vivem bom momento e golearam o Paraná por 4 a 0, fora de casa, na última rodada. "O Figueirense vem atuando bem nas últimas cinco, seis rodadas. É uma equipe rápida, que vai merecer uma atenção grande do nosso time", garantiu o técnico do Vasco.