Vasco tenta classificação antecipada Líder isolado do grupo A no segundo turno do Campeonato Carioca, com 9 pontos, o Vasco pode garantir nesta quarta-feira a classificação antecipada para as semifinais da Taça Rio. Para tanto, basta derrotar o Friburguense, às 20h30, no estádio Eduardo Guinle, e torcer contra Botafogo e Americano, que vêm logo atrás na tabela, com cinco pontos cada. A maior preocupação do técnico Geninho é o bom momento do Friburguense, que está na frente de Flamengo e Fluminense no grupo B. Além disso, o fato de jogar em Friburgo está tirando o sono do treinador do Vasco. Isto porque, nos últimos anos, os vascaínos têm tido diversos problemas de contusão no estádio. Ramon e Edmundo, quando atuavam pelo clube, foram dois atletas que se machucaram no Eduardo Guinle. "Espero que a tal maldição não apareça desta vez. Sabemos das dificuldades que teremos neste jogo, porque eles estão muito bem na competição", afirmou Geninho, frisando que o Vasco não vai atuar para empatar e, sim, buscando a vitória do início ao fim. Mas a maldição a que se referiu o treinador já resolveu aparecer no clube. Alex Alves sentiu dores musculares e junta-se a Marcelinho Carioca na ala dos jogadores machucados. Com isso, Geninho ainda não sabe como formará o meio-de-campo e o ataque. A tendência é a de que Beto comece jogando e que Cadu seja o companheiro de Valdir na frente. Valdir, aliás, promete mais alegrias para a torcida na partida desta quarta-feira. "Minha função é essa. Um atacante vive de gols e sempre penso e marcar", disse o artilheiro do Carioca, com 12 gols, destacando que a ausência de Alex Alves será sentida, mas que o jogador que atuar ao seu lado "vai dar conta do recado". Outros jogos - O Madureira vai até a Rua Bariri enfrentar o Olaria, às 16h. Já o Americano recebe o América, às 20h30, em Campos.