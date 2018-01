Vasco tenta convencer contra o América O Vasco enfrenta o América nesta quarta-feira, às 21h45, em Édson Passos, sob um olhar atento e desconfiado do presidente Eurico Miranda. A estréia da equipe de Joel Santana na Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) não agradou ao dirigente, que se reuniu com o treinador após a suada vitória sobre a Portuguesa, por 2 a 1, de virada, em São Januário, para cobrar explicações. Embora tenha a admiração de Eurico Miranda, o técnico do Vasco não quer dar chance ao azar. E, por isso, assistiu a uma fita de vídeo sobre o confronto do América contra o Botafogo, no sábado, para analisar a forma de jogar do adversário. E também trabalhou a parte técnica e tática da equipe de São Januário para dá-la um padrão de jogo. Isento de críticas no Vasco e repleto de regalias, Romário é a esperança de gols. Bem ou mal, a presença do artilheiro em campo cria um otimismo generalizado em São Januário. Há sempre uma esperança do craque voltar a decidir jogos e levar o clube ao título do Carioca. Na primeira rodada, pelo menos, isso não ocorreu. Romário pouco tocou na bola e somente após a sua saída, para a entrada de Marcos Brito, o Vasco conseguiu a virada, com um gol de seu substituto. Contra o América, time de coração de seu pai, Edevair, o artilheiro costuma balançar as redes. Consta assim em seu vasto currículo de gols. Fã de Romário, o meia Allann Delon previu um jogo difícil contra o tradicional América, do técnico Carlos César. Para ele, o adversário, por vim de uma derrota e atuar em casa, vai buscar o ataque de forma incessante. "O jeito é o Vasco impor o ritmo de jogo. Estou ansioso para marcar meu primeiro gol com a camisa do clube, mas se o Romário ou o Alex Dias fizer e a equipe sair com os três pontos tudo bem", declarou Allann Delon, único responsável por municiar a dupla de ataque. O treinador do América promoveu duas alterações em sua zaga. O zagueiro Max e o lateral-direito Édson cedem lugar para a entrada de Cícero e Guto, respectivamente.