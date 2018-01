Vasco tenta manter Ramon O Vasco deve acertar nos próximos dias a renovação de contrato do meia Ramon, de acordo com o presidente do clube Eurico Miranda. O jogador, está em Belo Horizonte, de férias, e já demonstrou insatisfação com sua situação. De acordo com Ramon, se o seu contrato não for renovado até o final do ano, poderá não mais atuar pelo Vasco. O atleta frisou que tem propostas de outros clubes e não deseja iniciar o ano sem um time para atuar. Outra intenção de Ramon é a de não se reapresentar no dia 2 de janeiro sem ter seu vínculo renovado com o clube.