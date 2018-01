Vasco tenta melhorar como visitante O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro será contra o Bahia, domingo, na Fonte Nova. Apesar de só ter vencido apenas uma partida fora de casa na competição, o técnico Mauro Galvão considera que a equipe podia ter conseguido melhor sorte como visitante. "Acho que o Vasco tem feito boas partidas fora de casa. O problema é que o time não tem sido decisivo nos momentos certos", afirmou o treinador. "Quando jogamos longe de São Januário, temos que impor nossa forma de jogar. Caso contrário, seremos pressionados." O zagueiro Fabiano, recuperado de dores no joelho, volta ao time contra o Bahia.