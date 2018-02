Vasco tenta não perder as esperanças Planejamento para o Campeonato Brasileiro, busca por reforços, renovação de contrato do atacante Romário, que se encerra após o término do Carioca, são assuntos ainda proibidos em São Januário. Apesar da remota possibilidade de o Vasco se classificar às semifinais da Taça Rio, a ordem no clube é não perder esperanças em possíveis tropeços de Botafogo e Portuguesa, contra Cabofriense e Madureira, respectivamente. Caso haja essa combinação de resultados, o Vasco tem de derrotar o Olaria, quarta-feira, fora de casa, para avançar na competição. A equipe de São Januário soma oito pontos, contra nove da Portuguesa e dez do Botafogo, na última rodada do segundo turno do Carioca. "Demos azar também, o Vasco caiu numa chave com equipes mais competitivas. Mas sinto a equipe mais agressiva por causa da mudança tática. O pensamento é somente vencer o Olaria e depois pensar no futuro", declarou o técnico do Vasco, Joel Santana.