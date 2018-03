Vasco tenta pensar só na Copa do Brasil O Vasco adotou o discurso da humildade para superar o 15 de Novembro-RS, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, em São Januário, e garantir assim a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Um empate sem gols basta para o time carioca - o jogo de ida terminou 1 a 1. O técnico Geninho, em conversa com o grupo durante o treino desta terça-feira, insistiu em pedir concentração total para a Copa do Brasil, tentando assim desviar o foco da decisão do Campeonato Carioca, que acontece domingo, contra o Flamengo. Alguns jogadores parecem ter assimilado a mensagem. O meia Rodrigo Souto disse que a vitória sobre o Fluminense, no domingo, que resultou na conquista da Taça Rio, ficou para trás e que nenhum dos atletas comentou mais, nesta terça, sobre o triunfo. "O jogo com o 15 de Novembro é mais importante do que o último, isso porque o Vasco ainda não conseguiu nenhum título da Copa do Brasil", comentou. Para o zagueiro Wescley, se o Vasco entrar em campo pensando no Carioca corre sério risco de ser eliminado da Copa do Brasil.