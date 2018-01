Vasco tenta quebrar 2 séries negativas O Vasco enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 19 horas, no Maracanã, buscando quebrar um tabu: nunca venceu o time gaúcho jogando no Rio de Janeiro. Além disso, o clube carioca tenta superar outra série negativa: nos últimos 5 jogos teve pelo menos um jogador expulso. "Isso prejudica demais, aumenta o desgaste da equipe", afirmou o técnico Mauro Galvão. O grande trunfo vascaíno para isso é o atacante Edmundo, que volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e fará dupla de ataque com Régis Pitbull. O jogo desta quarta-feira será disputado no Maracanã por causa dos incidentes em São Januário, após jogo com o Coritiba, que resultaram na interdição do estádio do Vasco.