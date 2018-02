Vasco tenta quebrar jejum no seu campo O Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro atuando em São Januário. Neste sábado, contra o Paraná, pela décima rodada do Nacional, a equipe carioca terá a oportunidade de acabar com o jejum. O técnico Geninho analisou hoje o adversário. "Eu vi poucos jogos do Paraná. Sei que é um time jovem que tem conseguido bons resultados em casa e deve jogar fechado. Vai ser uma partida difícil. Hoje, está duro falar que um confronto vai ser fácil. Há um grande equilíbrio entre as equipes", declarou Geninho. Para essa partida, o técnico Geninho não poderá escalar Petkovic, que vai cumprir suspensão automática, e Alex Alves, que foi suspenso por três dias por ter faltado ao treino de terça-feira em São Januário. Muriqui deve ser o substituto de Petkovic, enquanto André e Denilson disputam a vaga de Alex Alves.