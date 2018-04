Vasco tenta recuperar a liderança da Série B

Na abertura da 23.ª rodada, o Guarani ganhou do Bragantino na última terça-feira e assumiu a liderança da Série B do Brasileiro. Mas o Vasco tem a chance de recuperar a primeira colocação nesta sexta, quando recebe o Paraná num dos três jogos do dia - todos com início a partir das 21 horas.

OS JOGOS DA RODADA Terça-feira Bragantino 0 x 1 Guarani Juventude 2 x 0 Brasiliense Sexta-feira 21 horas - Ponte Preta x Atlético-GO 21 horas - Campinense x Ipatinga 21 horas - Vasco x Paraná Sábado 16h10 - Bahia x Portuguesa 16h10 - Figueirense x Ceará 16h10 - Vila Nova x Duque de Caxias 16h10 - Fortaleza x ABC 21 horas - América-RN x São Caetano

Guarani e Vasco estão com os mesmos 43 pontos, mas o time paulista lidera por ter uma vitória a mais (13 a 12). Assim, um empate diante do Paraná já levaria a equipe carioca novamente para a liderança, mas ela ainda correria risco de ser ultrapassada pelo Atlético-GO, que também joga nesta sexta-feira.

Por isso, o Vasco precisa da vitória para não correr riscos. Assim, promete sufocar o Paraná nesta sexta-feira, aproveitando também a situação do rival: o time paranaense tem 28 pontos, ainda luta contra o rebaixamento e ficou sem técnico após a ida de Sérgio Soares para o Santo André - Ageu Gonçalves é o interino.

Também de olho na liderança - está em terceiro lugar, com 41 pontos -, o Atlético-GO vai a Campinas nesta sexta-feira, para enfrentar a Ponte Preta. O problema é que os donos da casa ainda sonham com o acesso e precisam da vitória para se manterem na briga: estão com 32 pontos, na nona colocação do campeonato.

No outro jogo desta sexta-feira, o Campinense luta para deixar novamente a lanterna da Série B (soma 20 pontos). Para isso, o time paraibano precisa da vitória em casa sobre o Ipatinga, que ocupa posição intermediária na classificação do campeonato: está na 11ª colocação, com 29 pontos.