Vasco tenta recuperar Romário Com a ausência de Romário, ainda contundido, Viola continua como titular do Vasco no primeiro confronto contra o Boca Juniores, pelas quartas-de-final da Taça Libertadores da América, amanhã, em São Januário. Romário está sendo submetido a tratamento intensivo, na panturrilha direita, para que possa atuar na segunda partida da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. O médico do Vasco, Clóvis Muñoz, assegurou que todo o tratamento já foi planejado para ele poder jogar domingo. "Espero que quarta ou quinta-feira ele reinicie seus treinamentos com bola", assegurou. Considerado um dos responsáveis pela virada vascaína, no domingo, quando marcou o primeiro gol, Viola disse estar tranqüilo e acostumado a jogos decisivos. Alertou os jogadores que a equipe argentina vai atuar defensivamente e se provocará os vascaínos. Os dirigentes do clube ainda tentam alugar geradores para que a partida seja realizada à noite, pois facilitaria a presença dos torcedores. A Confederação Sul-Americana de Futebol informou que o jogo está marcado para às 15h.