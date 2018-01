Vasco tenta se manter na frente O Vasco é o segundo colocado no Campeonato Estadual, com oito pontos em quatro jogos, e tenta neste domingo vencer o Volta Redonda, às 17h, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, na região serrana, para se manter próximo do líder Flamengo. Uma derrota ou até mesmo um empate pode gerar uma crise dentro de São Januário. O técnico Antônio Lopes atendeu ao pedido do meia Marcelinho Carioca e voltou a escalá-lo no meio-de-campo. O jogador não estava rendendo no ataque e alegou estar se sentindo mal na posição. Com isso, o treinador dará mais uma oportunidade para que Souza inicie a partida no time titular. O companheiro de Souza será o jovem Carlinhos, contratado no início do ano, ao Bangu, já que Valdir cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A escolha do jogador foi uma surpresa já que Lopes vinha escalando Ânderson, outro garoto. Na lateral-direita, o treinador promove o retorno de Russo, substituindo Claudemir. O volante Henrique, autor do gol que garantiu a vitória vascaína na estréia da Copa do Brasil contra o Itabaiana-SE, quer o time atuando com seriedade. "Fiquei muito feliz com o primeiro gol que marquei vestindo a camisa do Vasco, mas agora tenho que me concentrar no Volta Redonda", afirmou o jogador. "Não existe essa de time pequeno. Temos que respeitar o adversário e ir em busca de mais três pontos no Estadual."