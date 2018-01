Vasco tenta segurar ataque do São Paulo Os quatro pontos conquistados em quatro jogos e os 12 gols já sofridos, acenderam um alerta no Vasco. O time - que ocupa posições intermediárias da tabela de classificação (é apenas o 14º) - vai enfrentar neste domingo, às 16 horas, a equipe do São Paulo, time com o maior número de gols marcados na história do Campeonato Nacional: 1.120. O técnico vascaíno Antônio Lopes procurou conscientizar os atletas de que um novo insucesso contra o Tricolor poderá deixar todos em uma situação "delicada" na competição. "Por que não podemos ganhar do São Paulo no Morumbi", indagou Lopes, lembrando que o time tem o ataque mais positivo do Brasileiro, com 11 gols. "O Vasco tem um estilo agressivo de atuar e não vamos modificá-lo por estar jogando fora de casa." E Lopes tem razão ao lembrar o estilo ofensivo do Vasco, o segundo time com o maior número de gols marcados no Brasileiro, 1.116. No entanto, se o treinador pode contar com a habilidade do meia Marcelinho Carioca e do atacante Marques para o sucesso das jogadas de ataque, o mesmo não pode dizer de sua defesa. O técnico do Vasco tem creditado à desatenção dos zagueiros os vários gols sofridos pelo time. E organizar a defesa foi uma de suas principais preocupações para o confronto deste domingo. A lateral-direita foi um problema a mais para Lopes, já que Russo cumpre suspensão automática. A tendência é a de que Wellington Monteiro, que estava na esquerda, ocupe a vaga e, em seu lugar, atue Edinho ou Oseia. Mas Lopes também não descartou a possibilidade de Claudemir ocupar a lateral-direita, com Wellington Monteiro permanecendo na esquerda. O zagueiro Alex, recuperado de uma contusão na panturrilha esquerda retorna à equipe no lugar de Wesclei. A preocupação de Lopes com a defesa pode ser justificada não só pelo mal momento da zaga vascaína, mas também pelo excesso de gols marcados nos últimos três jogos entre os clubes no Brasileiro. Em 2000, o Vasco foi derrotado por 4 x 0; em 2001 aplicou uma goleada histórica por 7 x 1; e no ano passado nova derrota, desta vez, por 5 x 3. Já o meia vascaíno Marcelinho Carioca garantiu que o fato de reencontrar o meia Ricardinho não lhe causará um "desconforto". O jogador do São Paulo foi um dos responsáveis pela episódio que culminou com sua saída do Corinthians. Na época, Marcelinho Carioca foi acusado de difamar Ricardinho, o zagueiro Scheidt, além do técnico Vandelei Luxemburgo. "A gente enfrenta uma equipe e não um atleta", disse Marcelinho Carioca. "Vou cumprimentá-lo porque da minha parte não existe mais problema." A equipe deve jogar com Fábio; Wellington Monteiro (Claudemir), Alex, Wellington Paulo e Edinho (Oseia) (Wellington Monteiro); Bruno Lazaroni, Henrique, Léo Lima e Marcelinho Carioca; Marques e Souza.