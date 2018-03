Vasco terá 3 atacantes contra Atlético-MG Apesar da recomendação de seu médico para ficar em repouso, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, deve comandar o time na partida deste domingo contra o Atlético-MG, às 18h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Na última semana, o treinador realizou alguns exames de rotina e a equipe seria dirigida pelo filho e auxiliar-técnico Antônio Lopes Júnior. Lopes vai manter o esquema com três atacantes, formado por Marques, Cadu e Ânderson. O primeiro, inclusive, é o principal nome do Vasco por causa da contusão dos ídolos Marcelinho e Edmundo. Além disso, os cinco anos e meio que passou no Atlético-MG credenciam Marques como uma fonte de informação sobre o adversário. "O profissionalismo tem que vir em primeiro lugar. Eles têm uma boa equipe, que marca forte e tem um ataque veloz", disse Marques. Após um início de ano conturbado, repleto de contusões, ele está recuperado e quer brilhar com a camisa vascaína. "Mas espero a volta dos contundidos o mais rápido possível. Assim, o Vasco será mais forte", prosseguiu Marques. No meio-de-campo, Lopes só tem um problema. O volante Rogério Corrêa, que seria o substituto de Da Silva, suspenso, sentiu uma contusão no joelho e passou a ser dúvida. Caso não tenha condições, Henrique será o titular.