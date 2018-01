Vasco terá 4 desfalques contra Coritiba O técnico do Vasco, Mauro Galvão, terá quatro desfalques na partida de quinta-feira contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Os laterais Wellington Monteiro e Ozéia, o volante Rodrigo Souto e o meia Beto terão que cumprir suspensão. O treinador ainda não definiu os substitutos. Sobre a derrota para o Bahia, Mauro Galvão não soube dizer se foi o pior jogo do Vasco sob o seu comando. "A marcação deles foi muito forte e foi difícil para nós escaparmos dela", disse o treinador. Com relação a Rodrigo Souto, que entrou aos 30 minutos do segundo tempo e foi expulso, o vice-presidente de Futebol, José Luís Moreira, descartou a possibilidade de uma punição.