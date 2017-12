Vasco terá a volta de Rodrigo Souto Para surpresa do técnico Geninho, o volante Rodrigo Souto se recuperou de contusão no tornozelo esquerdo e vai voltar à equipe do Vasco no clássico com o Botafogo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta acredita que o desempenho do time vascaíno vem "melhorando" a cada partida e tem "totais" condições de derrotar o rival para se afastar da zona de rebaixamento. "Quero ajudar o Vasco a sair desta posição incômoda na tabela de classificação e nada melhor do que dar a arrancada num jogo importante como o clássico", declarou Rodrigo Souto. "É claro que respeitamos o Botafogo, mas o Vasco está subindo de produção e não fica devendo nada a nenhuma outra equipe neste Campeonato Brasileiro." Geninho não poderá contar com o volante Ygor, o lateral-direito Chiquinho e os zagueiros Serjão e Wescley, que vão cumprir suspensão automática e estão fora do clássico. Cauteloso, o treinador ainda não definiu o nome dos substitutos.