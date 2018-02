Vasco terá Alex Dias e Romário Romário e Alex Dias são as referências do Vasco. Sem eles, o time perde seu diferencial. Com eles, o técnico Renato Gaúcho e os demais jogadores ficam mais confiantes em surpreender os adversários. O torcedor vascaíno lamentou a ausência dos atacantes na última rodada ? Romário foi poupado e Alex Dias cumpriu suspensão. O retorno deles faz um bem incalculável à equipe cruzmaltina, que precisa derrotar o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, em São Januário, para se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No Vasco, o desfalque mais sentido é justamente o do treinador Renato Gaúcho. Ele não poderá comandar a equipe do banco de reservas devido à suspensão de um mês imposta pela justiça desportiva. O auxiliar Édson Cegonha o substituirá com um rádio-transmissor em mãos. "Mesmo assim, é complicado", afirma. Para o técnico vascaíno, um ataque formado por Romário e Alex Dias impõe respeito a qualquer time do mundo. "São craques. Sabem tudo de bola", declara Renato Gaúcho, que conhece bem a posição: também era artilheiro tempos atrás. Confiando em seu poder ofensivo, o treinador espera que o Vasco acabe com a fama de freguês do Palmeiras em Brasileirões. Nos dois últimos confrontos entre as duas equipes, o time carioca foi goleado por 5 a 2. Além disso, o retrospecto é favorável ao Palmeiras na história dos confrontos com o Vasco nesta competição. Em 31 jogos, venceu 14 vezes, empatou nove e perdeu oito. Os números, no entanto, não assustam ninguém em São Januário. Alex Dias confia na força da torcida para superar qualquer obstáculo. "O apoio vindo das arquibancadas é importante. Dá uma força a mais aos jogadores". Sobre o duelo com o meia Marcinho, do Palmeiras - cada um já marcou 16 gols na competição - Alex Dias deixou bem claro que a prioridade é o Vasco vencer, mas brincou com a disputa entre ambos: "Espero ganhar esse duelo". O atacante vascaíno reconhece a qualidade de Marcinho, a quem pede atenção especial. "Ele é habilidoso e sabe fazer gols. Desde o São Caetano vem mostrando seu potencial". Renato Gaúcho admite um certo favoritismo do Palmeiras pela melhor colocação na tabela, mas acha que o Vasco cresce com o apoio de sua torcida. "O Palmeiras melhorou com a chegada de Leão, mas, em casa, a gente tem que dar as cartas". Sobre a zaga vascaína, a segunda de pior desempenho do Brasileiro, o treinador voltou a optar por Fábio Braz e Vergara, dupla que mais lhe agradou pelo entrosamento. O primeiro é mais rebatedor, o segundo, mais técnico.