Vasco terá Edmundo e Beto contra Guarani O Vasco não está vivendo a situação desesperadora do rival Fluminense, que ocupa a 23º posição na tabela do Campeonato Brasileiro, mas uma eventual derrota neste domingo para o Guarani, às 18 horas, em São Januário, deixaria-o próximo dos últimos colocados. O time vascaíno tem 28 pontos, apenas cinco a mais que o Tricolor carioca. Para voltar a vencer no Brasileiro, o técnico Mauro Galvão vai contar com o retorno do atacante Edmundo, recuperado de fratura em duas costelas. Esta será a primeira vez que ele vai jogar ao lado do meia Marcelinho, desde que os dois selaram a paz, estremecida por causa de declarações de ambas as partes. A partida contra o Guarani mostrará se o clima realmente foi apaziguado. Edmundo será o companheiro de ataque de Régis Pitbull, já que Donizete cumpre suspensão. Outro que também volta ao time é o meia Beto, livre de dores musculares. Além disso, Mauro Galvão faz duas alterações de ordem técnica. Na lateral-direita, Russo entra no lugar de Wellington Monteiro. Na zaga, o recém-contratado Henrique substitui Wellington Paulo. O zagueiro, que estava no futebol da Bulgária, ficou surpreso com sua escalação. Um dos destaques do Vasco no Brasileiro, o goleiro Fábio acredita que as substituições não vão afetar o entrosamento da equipe. "É uma nova formação para tentar melhorar o Vasco", disse o jogador. Ele espera que o grupo esteja mais atento durante todo o jogo com o Guarani para que os erros cometidos contra o Goiás não se repitam.