Vasco terá esquema mais ofensivo O Vasco ocupa a 17º posição na tabela do Campeonato Brasileiro e precisa vencer a Ponte Preta, às 18h, em São Januário, para anular a oposição crescente ao técnico Antonio Lopes, por parte de torcedores e conselheiros do clube. O time vascaíno está 11 pontos atrás do líder Cruzeiro e um novo fracasso pode aumentar a crise em São Januário, mesmo com o presidente Eurico Miranda dizendo que não vai demitir Lopes. Essa necessidade de vencer obrigou Lopes a mudar o esquema do Vasco e, principalmente, a característica dos times treinados por ele. Isto porque ele optou pelo sistema 4-3-3, mais ofensivo do que o tradicional 4-4-2 que vinha utilizando. Apesar de não contar com o meia Marcelinho e o atacantes Edmundo e Souza, todos machucados, Lopes decidiu escalar três atacantes. Marques e Cadu, que já vinham atuando, terão a companhia do jovem Anderson. Os dois primeiros atuarão pelas pontas, enquanto o terceiro se posicionará mais fixo dentro da área adversária. Mas Lopes quer que os atacantes marquem a saída de bola. "Eles não precisam voltar à defesa. Basta que cerquem os zagueiros da Ponte", afirmou o treinador. O zagueiro Wescley e o volante Da Silva estão mantidos na equipe. Na lateral-esquerda, Wellington Monteiro substitui Edinho, machucado.