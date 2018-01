Vasco terá Juninho no domingo O técnico Joel Santana acredita que, para o segundo jogo do Vasco na Copa Mercosul, domingo, contra o Boca Juniors, em São Januário, o meia Juninho Paulista terá condições de jogo, tanto é que o escalou, no coletivo de hoje, ao lado de Botti e Pedrinho no meio-de-campo. Jorginho e Torres, além de Romário, que já havia garantido sua participação, também retornarão à equipe. Após rumores sobre uma possível saída de Joel do Vasco, que seria substituído pelo ex-técnico da seleção brasileira Emerson Leão, o presidente do clube, Eurico Miranda, desmentiu a informação. Disse que nunca pensou em demitir Joel e se o demitisse não escolheria Leão para seu lugar.