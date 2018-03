Vasco terá mais mudanças no time Depois de fazer sete modificações para enfrentar o Juventude, o técnico do Vasco, Dário Lourenço, já confirmou novas trocas na equipe para a partida contra o São Paulo, domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 4 a 1 para o time gaúcho, o treinador da equipe carioca já ganhou o reforço do meia Morais e o zagueiro Alemão, está recuperado de uma contusão no joelho direito. "O Alemão está praticamente liberado pelo departamento médico e nesta terça-feira deve voltar ao trabalho com bola", destcou Lourenço. "O Morais chegou agora e agora vamos ver como ele está. Devagar vamos conseguir acertar tudo e, conseqüentemente, as vitórias virão."