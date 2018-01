Vasco terá Marcelinho contra o Bahia O Vasco terá o reforço de Marcelinho Carioca na partida decisiva que será disputada nesta quarta-feira, contra o Bahia, a partir das 20 horas, em São Januário. No jogo de ida, perdeu por 2 a 1, em Salvador. Para se classificar às quartas-de-final da Copa do Brasil, o Vasco precisará vencer por 1 a 0 ou qualquer outro placar de dois ou mais gols de diferença. Se derrotar o Bahia por 2 a 1, a vaga será definida em cobranças de pênaltis. E essas penalidades foram treinadas à exaustão nesta terça-feira em São Januário. O melhor aproveitamento foi de Marcelinho Carioca. Ele também ensaiou cobranças de falta, sua especialidade. O atacante Souza estava contundido, treinou bem nesta terça-feira e confirmou sua escalação. Vai fazer companhia a Marques, que passou o dia em Belo Horizonte, em audiência na Justiça Trabalhista, por causa de uma pendência com o Atlético Mineiro, seu ex-clube. Como jogou bem contra o São Caetano, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Danilo será mantido na equipe. Para o técnico Antonio Lopes, o Vasco não deve se afobar em busca do gol. Ele minimizou as críticas que vem recebendo da torcida. No último jogo, foi bastante hostilizado. ?Faz parte do futebol. O importante agora é pensar em ganhar do Bahia e assegurar a classificação." A direção do clube não gostou da indicação de Wilson Souza Mendonça para árbitro da partida. A alegação é de que um juiz pernambucano não poderia dirigir um jogo decisivo entre uma equipe carioca e o Bahia.