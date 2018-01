Vasco terá Marcelinho em Sergipe O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, substituído no empate com o Fluminense, por 2 a 2, devido a um cansaço muscular, está confirmado na estréia do time na Copa do Brasil contra o Itabaiana-SE, quarta-feira. A equipe vascaína vai tentar vencer por dois gols de diferença e eliminar a segunda partida. O atacante Valdir pretende quebrar o jejum de gols nesta temporada exatamente contra o Itabaiana. Nos quatro jogos do Campeonato Estadual, o jogador não balançou as redes adversárias. "Estou procurando o gol e não tive muitas chances. Vou procurar centralizar mais as jogadas", afirmou o atleta. Caso não marque nesta partida, o jejum vai continuar por mais uma semana. Como ele recebeu o terceiro cartão amarelo, irá desfalcar sua equipe contra o Volta Redonda.