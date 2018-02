Vasco terá Marcelinho na 1ª final Clóvis Muñoz, médico do Vasco, praticamente garantiu a escalação do meia Marcelinho Carioca na primeira partida da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, contra o Fluminense. O jogador sofreu uma pancada na vitória sobre o Americano, por 2 a 0, domingo, e foi substituído. ?A dor diminuiu e o edema não aumentou. Isso nos deu mais tranqüilidade para realizar o tratamento", afirmou Muñoz. De acordo com o médico, Marcelinho será avaliado nesta terça-feira, mas sua escalação não deve ser problema. Com relação ao volante Rogério Corrêa e o atacante Valdir, a situação é mais complicada. ?Ambos apresentaram boa recuperação, mas o tempo é curto para escalá-los nesta partida", disse Muñoz. Rogério vai fazer um exame de ressonância magnética para avaliar a gravidade da contusão. Já Valdir não sente mais dores na coxa esquerda, enquanto na direita a dor persiste. Os dois só devem ter condições de atuar no domingo, no segundo jogo da final. A vantagem do empate na final contra o Fluminense não vai modificar o esquema do técnico Antônio Lopes. Ele considera que o Vasco deve atuar no ataque, buscando a vitória, mas sem arriscar muito. De acordo com o treinador, o Tricolor terá que tentar vencer a partida e o time vascaíno pode aproveitar os espaços e explorar os contra-ataques. Porém, sempre evitando ficar na defensiva para não ser pressionado pelo adversário.