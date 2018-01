Vasco terá Marques contra Corinthians O técnico Antonio Lopes definiu a escalação de Marques para o jogo desta quarta-feira com o Corinthians, em São Januário. O atacante se recuperou de contusão e participou apenas parcialmente do confronto com o Vitória-BA, no domingo. Lopes considera a partida importante para o Vasco passar a ocupar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ele não quer distanciamento dos líderes no início da competição. O companheiro de Marques no ataque deve ser Souza, embora Cadu tenha chances de sair jogando. Para o meia Marcelinho Carioca, fazer gols de falta pouco importam se o time não vence as partidas. "Não estou preocupado em disputar artilharia. Esse campeonato é muito equilibrado e temos de nos recuperar contra o Corinthians." O zagueiro Alex, vetado pelos médicos, dará a vez para Wescley.