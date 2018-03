Vasco terá novidades diante do Corinthians-AL

O torcedor vascaíno deverá ver um time com algumas importantes novidades (ou quase) na próxima quarta-feira, quando o Vasco enfrentará o Corinthians-AL, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Pelo sorteio, o primeiro jogo será em São Januário, com a volta acontecendo na semana seguinte em Alagoas. O técnico Antônio Lopes realizou treinamentos em dois períodos, ontem, no Rio, e ficou muito satisfeito com o rendimento do "repatriado" (à força da Lei) Leandro Amaral. Apesar de o jogador só ter começado os treinamentos com os antigos e novos companheiros na segunda-feira, Lopes confirmou sua escalação desde o início da partida contra os alagoanos. "Teremos 10 sessões de treinamentos até o jogo, e ele se entrosará rapidamente", aposta o técnico. "O Leandro conhece o ambiente e os jogadores. Tem totais condições de fazer uma excelente apresentação. Está tranqüilo", diz, referindo-se ao litígio iniciado pelo jogador para romper um contrato vigente com o clube. A outra velha cara nova é o apoiador Madson, que estava emprestado pelo clube ao América-RN. Lopes pediu o retorno do meia para utilizá-lo como ala esquerdo, no esquema com três zagueiros. "Ele dará mais equilíbrio ao time, pois tem muito poder ofensivo, assim como o Wagner Diniz [ala-direito]". Lopes irá testar a formação em jogo-treino contra o time da Estácio, no sábado, e poderá já lançar o jogador como titular contra o Corinthians-AL. Edmundo, que estava gripado, já está recuperado e treinou normalmente nesta quinta-feira, formando dupla de ataque com Leandro Amaral.