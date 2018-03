Vasco terá Régis contra o Atlético-PR O técnico do Vasco, Mauro Galvão, começou a definir o time que enfrenta o Atlético-PR, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia foi a regulamentação da documentação do atacante Régis Pitbull, recém-contratado para reforçar a equipe vascaína na competição. "Foi o primeiro treino técnico dele. O Régis é um jogador que se movimenta bastante e tem muita velocidade. Isso vai facilitar os lançamentos do Marcelinho", afirmou Mauro Galvão. O treinador acredita que o jogador formará uma boa dupla de ataque com Donizete. Com a entrada de Régis no time, a tendência é a de que o jovem Morais vá para o banco de reservas. "Ele pode não sair jogando, mas é um atleta que dá seqüência ao trabalho e sempre que entra no decorrer dos jogos melhora o Vasco", disse Mauro Galvão.