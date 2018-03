Vasco terá retorno de Beto no domingo O meia Beto confirmou nesta sexta-feira que retona ao time do Vasco no domingo, no jogo contra o Fluminense, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador estava sem atuar havia 35 dias, por causa de um estiramento muscular na coxa direita. Beto, conhecido pelo temperamento extrovertido, já voltou fazendo provocações ao atacante Romário, do Fluminense. "Quero que o Romário esteja em campo, porque não vou deixar ele jogar", disse o meia do Vasco. "Somos amigos e, no que depender de mim, ele vai sair triste do Maracanã domingo." Apesar de ter o retorno de Beto, o técnico Geninho não poderá escalar o meia Marcelinho Carioca, que está com uma contusão na panturrilha esquerda. Para poupá-lo, ele nem foi escalado no jogo-treino desta sexta-feira contra o Barreira, em que os vascaínos venceram por 3 a 2. A tendência é a de que a sua vaga, que vinha sendo ocupada por Cadu, seja entregue a Beto.