Vasco terá Romário contra Americano Vasco e Americano fazem neste sábado, às 16 horas, o jogo da revanche em São Januário, depois que a equipe de Campos derrotou, por 2 a 1, o time da capital e conquistou o primeiro turno do Campeonato Carioca. O técnico Evaristo de Macedo tentou disfarçar o sentimento de vingança dos vascaínos, que terão o artilheiro Romário como reforço. "Não tem nada disso. Fomos jogar em Campos até para prestigiar o Americano", disse o treinador. "Vamos fazer hoje a nossa parte, que é conquistar a vitória." Apesar de ter o reforço de Romário, Evaristo de Macedo tem alguns problemas de contusão para escalar o time: o lateral-direito Leonardo e o volante Jamir. Os dois farão um teste antes da partida para saber se terão condições de atuar. Caso sejam vetados pelos médicos vascaínos, André Ladaga e Jaílson serão seus substitutos, respectivamente, e Haroldo entrará no meio-de-campo. O técnico do Americano, Gaúcho, também tem problemas de contusão para escalar a equipe. Os atacantes Luciano Vianna e Camilo não têm condições de atuar e serão substituídos por Andrezinho e Washington. Outra dúvida é o meia Pelica, que está com dores na panturrilha direita.