Vasco terá Romário em campo Romário dispensou as regalias e pediu ao técnico Renato Gaúcho para ser escalado neste domingo, contra o Paraná, às 16 horas, no Pinheirão. O atacante do Vasco está numa fase tão disciplinada que se dispôs até a viajar com o grupo para Curitiba - muitas vezes, ele segue para o local dos jogos por meio próprio. O treinador gostou da atitude do amigo, normalmente dispensado de atuar fora do Rio, e confirmou sua presença no confronto com os paranaenses. Com Romário, o Vasco vai tentar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o que o deixaria mais distante da zona de rebaixamento e próximo do segundo escalão do torneio. A decisão de Romário foi motivada pelo entrosamento que vem demonstrando com Alex Dias. O artilheiro do Brasil no Mundial de 1994 considera seu colega do Vasco o melhor parceiro de ataque com quem jogou em toda a carreira. Renato Gaúcho acredita que a escalação de Romário possa representar um ponto de equilíbrio entre as duas equipes. Ele quer atenção total no meio-de-campo, com forte marcação, para evitar o toque de bola do time do Paraná e principalmente os contra-ataques. O treinador reconhece o favoritismo do adversário, pela excelente campanha no Brasileiro, mas não quer deixar que essa impressão influencie a atuação do Vasco. "Claro que tem o fator campo, a torcida a favor, a grande fase por que passa o Paraná; mas não estou preocupado com isso. Sei que meu time tem condições de voltar para o Rio com a vitória", disse Renato Gaúcho.