Vasco terá só um atacante no Olímpico Ao longo do Campeonato Brasileiro, o técnico do Vasco, Geninho, optou, na maioria das vezes, por escalar um time mais ofensivo. No entanto, nesta quinta-feira, contra o Grêmio, às 20h30, no Estádio Olímpico, o treinador reforçou o setor defensivo, escalando três volantes e apenas um atacante: Anderson. Para ele, a equipe carioca precisa explorar o "desespero" do Grêmio, que ocupa a zona de rebaixamento, e a pressão que a torcida deve exercer sobre os jogadores durante toda partida. No treino desta quarta-feira, em São Januário, Geninho orientou o elenco para não dar espaços para o adversário e também para tomar cuidado com as jogadas aéreas - principalmente com o atacante Christian. Pediu marcação desde a saída de bola do Grêmio e treinou finalizações. Geninho garante, no entanto, que os meias Petkovic e Róbson Luiz deverão se aproximar de Anderson, sempre que a equipe estiver no ataque. Na terça-feira, a diretoria do Vasco suspendeu o atacante Valdir por três dias por causa de desentendimentos com o sérvio Petkovic e com o treinador. Portanto, o atleta não vai atuar no jogo desta quinta. O goleiro Fábio desfalcará o time. Ele está com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, onde a equipe treina para enfrentar a Bolívia, domingo, no Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Tadic vai ser o substituto. O zagueiro Fabiano sentiu dores no joelho direito e o volante Gomes vai iniciar a partida ao lado de Henrique. Insatisfeito com o desempenho do lateral-direito Claudemir, Geninho optou por tirá-lo do time. O treinador decidiu improvisar o volante Coutinho na posição e confia na boa performance do atleta, que desde a derrota para o Santos, por 3 a 2, em São Januário, não atua como lateral.